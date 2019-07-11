В Киеве покончил с собой народный артист Украины

Мужчина оставил предсмертную записку, в которой он попросил никого не винить в своей смерти

Фото: Информатор

На столичных Осокорках, где ранее произошел масштабный пожар, случилась новая трагедия. Как сообщают "Факты", из окна пятого этажа жилой многоэтажки утром 10 июля выбросился пенсионер, который был народным артистом Украины и вокалистом Ансамбля песни и танца ВСУ.







Инцидент произошел рано утром, около 5:00. В кармане погибшего мужчины нашли предсмертную записку, в которой он попросил никого не винить в своей смерти. Там же также был указан номер телефона его сына.

По словам соседей, мужчина не конфликтовал и часто сидел на скамейке у дома на территории детской площадки. В последнее время он жаловался на сильную боль в ногах.

На месте ЧП работали правоохранители.

Ранее в Николаевской области покончил жизнь самоубийством девятилетний мальчик.Трагедия произошла в одном из сел Новоодесского района.

Напомним, не так давно под Харьковом мужчина застрелил сына, а после этого покончил с собой. По предварительной информации, в момент совершения преступления 61-летний мужчина был пьян.

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