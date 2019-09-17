В Киеве покупатель на рынке ударил ножом в грудь продавца фруктов

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В Киеве на одном из рынков мужчина ранил ножом реализатора, подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от врачей, что к ним с улицы Электротехнической доставили 53-летнего мужчину с ножевым ранением грудной полости. Прибыв на территорию рынка, где пострадавший занимался продажей фруктов, полицейские установили, что именно здесь между ним и 61-летним подозреваемым сначала возник словесный конфликт, а затем один из оппонентов схватился за нож", – говорится в сообщении.

После ранения злоумышленник пытался скрыться с места преступления, но ему помешали участковые офицеры полиции, которые в то время уже отрабатывали территорию рынка. Фигуранта задержали.

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Открыто уголовное производство по ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в одном из киевских ресторанов в центре города также произошла поножовщина:двое иностранцев пырнули ножом охранника. Граждане иностранного государства не хотели платить по счету почти четыре тысячи гривен.

Также новости "Сегодня" писали, что на станции метро "Лесная" в Киеве пассажир набросился на людей с ножом.

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