В Киеве полицейские на Mitsubishi сбили парня, который убегал с места грабежа

Сегодня, 08:45

Мужчина выпрыгнул на проезжую часть после того, как украл рюкзак

Фото: Информатор
Фото: Информатор

Ночью в среду, 31 октября, на бульваре Тараса Шевченко в Киеве полицейский Mitsubishi Outlander сбил пешехода. Инцидент произошел около 03:30.

Как передает "Информатор", полицейские спешили на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка. На дорогу в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул парень 25-30 лет. Он в буквальном смысле попал прямо на капот машины, а от удара улетел обратно за забор.

Во время оформления ДТП к правоохранителям подошел мужчина и рассказал, что пострадавший и еще двое неизвестных его ограбили. Полиция проверила записи камер наблюдения и выяснили, что трое неизвестных отобрали рюкзак у прохожего, после чего начали убегать в сторону бульвара. Когда один из воров попал под машину, двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали.


Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Напомним, 30 октября в Голосеево столкнулись автомобиль полиции охраны и Daewoo. Авария произошла недалеко от метро "Выставочный центр". Предварительно полицейский автомобиль пытался повернуть через двойную сплошную линию.

Кроме того, 2 октября старший лейтенант полиции полностью разбил Audi на Нивках в Киеве. После аварии мужчина отказался проходить осмотр и настаивал, что не употреблял алкоголь.
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