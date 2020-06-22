В Киеве полицейские нашли трехлетнюю девочку, которая ушла из дома

В Киеве патрульные полицейские вернули родителям 3-летнюю дочь, которая сама пошла гулять по городу.

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Об этом сообщает патрульная полиция Киева в Facebook.

Она самостоятельно открыла двери и пошла на улицу.

"Девочку без сопровождения взрослых на улице Вадима Гетьмана заметила небезразличная прохожая. По словам женщины, ребенок выбежал из подземного перехода и пытался сесть в маршрутное такси. Девочка не могла объяснить, куда идет и где живет, вспомнила только имя родителей", – сообщается в информации правоохранителей.

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Правда, на одной улице патрульные заметили растерянного отца ребенка, который разыскивал дочь. По его словам, девочка самостоятельно открыла дверь, пока мама занималась домашними делами, и вышла из квартиры.

Полицейские передали ребенка родителям и провели с ними разъяснительную беседу.

"Отмечаем, что взрослым необходимо ответственно выполнять родительские обязанности и не оставлять малышей без присмотра", – резюмировали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Киеве патрульные нашли потерявшуюся шестилетнюю девочку из многодетной семьи, которая живет в захламленной квартире.

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А ранее в Черкассах мама и бабушка бросили на произвол судьбы двух детей.

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