В Киеве полицейские разыскивают подозреваемых в похищении мальчика: фото

Мать ребенка вместе с неизвестными выкрала сына у бывшего супруга

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

Столичные полицейские разыскивают подозреваемых в похищении ребенка, которое произошло в сентябре прошлого года.

"Дарницким управлением полиции осуществляются розыскные мероприятия в рамках уголовного производства по факту похищения малолетнего Левчука Никиты Александровича, 23.02.2010 года рождения. Установлено, что 09.09.2018 года около 11:40 возле столичной станции метро "Позняки" мать мальчика вместе с неустановленными лицами похитила ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Нацполиции.

В полиции уточнили, что женщину заставило пойти на такой отчаянный поступок поведение отца мальчика, с которым она официально разведена. У обоих бывших супругов равные права на ребенка, но суд не определил, с кем именно мальчик будет жить. В итоге ребенок жил с отцом, который запрещал матери видеться с сыном.

"Сейчас ребенок проживает вместе с матерью. Женщина не сообщает никакой информации о лицах, которые помогали ей забрать сына у отца", – добавили в главке, опубликовав фото подозреваемых.











Информацию о разыскиваемых просят сообщать по телефону отдела криминальной полиции Дарницкого управления полиции: 093-123-0871 или 102 и по адресу: г. Киев, ул. Кошица, 3-А.

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