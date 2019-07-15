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В Киеве полицейские разыскивают подозреваемых в похищении мальчика: фото

15 июля, 12:14

Мать ребенка вместе с неизвестными выкрала сына у бывшего супруга

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве
Фото: ГУ Нацполиции в Киеве.

Столичные полицейские разыскивают подозреваемых в похищении ребенка, которое произошло в сентябре прошлого года. 

"Дарницким управлением полиции осуществляются розыскные мероприятия в рамках уголовного производства по факту похищения малолетнего Левчука Никиты Александровича, 23.02.2010 года рождения. Установлено, что 09.09.2018 года около 11:40 возле столичной станции метро "Позняки" мать мальчика вместе с неустановленными лицами похитила ребенка", - говорится в сообщении пресс-службы столичного главка Нацполиции.

В полиции уточнили, что женщину заставило пойти на такой отчаянный поступок поведение отца мальчика, с которым она официально разведена. У обоих бывших супругов равные права на ребенка, но суд не определил, с кем именно мальчик будет жить. В итоге ребенок жил с отцом, который запрещал матери видеться с сыном.

"Сейчас ребенок проживает вместе с матерью. Женщина не сообщает никакой информации о лицах, которые помогали ей забрать сына у отца", – добавили в главке, опубликовав фото подозреваемых.

Информацию о разыскиваемых просят сообщать по телефону отдела криминальной полиции Дарницкого управления полиции: 093-123-0871 или 102 и по адресу: г. Киев, ул. Кошица, 3-А.

Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина похитил годовалую девочку

Напомним, что в Глевахе Киевской области из детсада похитили двух девочек.

Также мы сообщали, что в Киеве прохожие приняли за похитителей девочки ее родителей.

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Тег Киев, похищение, розыск

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