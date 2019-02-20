В Киеве полицейские торговали информацией из базы данных Нацполиции и МВД

Бывший начальник одного из департаментов продавал адреса людей коллекторам и банкам

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Киеве полицейские торговали информацией из базы данных Нацполиции и МВД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/e09/f41/5c3e09f416ae9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/e09/f41/5c3e09f416ae9.jpg 2019-02-20T13:19:00+02:00 Происшествия Бывший начальник одного из департаментов продавал адреса людей коллекторам и банкам

В Киеве задержали группировку, которую возглавлял бывший начальник одного из департаментов полиции. Ее обвиняют в несанкционированном использовании служебной информации из баз данных Нацполиции и МВД, сообщили в департаменте внутренней безопасности и Главного следственного управления НПУ.

Так, 47-летний полковник полиции – бывший глава одного из департаментов, в начале 2018 года вышел на пенсию и наладил "бизнес", незаконно вмешиваясь в работу автоматизированных систем МВД и НПУ. Так он получал информацию, доступ к которой ограничен.

Полковник полиции в отставке понимал, что без помощи действующих сотрудников полиции он не получит доступ к закрытой информации. Поэтому привлек к своим планам специалистов из числа сотрудников НПУ, осуществляющих обслуживание ведомственных баз. "Завербованные" сообщники предоставили экс-коллеге доступ к конфиденциальным сведениям о гражданах Украины, а дальше он продавал их коммерческим структурам.

"Клиентами" полковника были службы безопасности и персонал коллекторских контор, крупные частные предприятия, банковские учреждения. Одних интересовали сведения при приеме людей на работу, других – адреса фактического проживания кредиторов или должников, третьих – персональные данные работников правоохранительных органов.

Для прикрытия преступной деятельности организатор группы открыл фиктивное частное предприятие в сфере предоставления телекоммуникационных услуг. Его бывший подчиненный, действующий сотрудник Нацполиции, кроме обеспечения своего "босса" беспрепятственным доступом к служебным базам, наладил по месту своего проживания некую "дежурную часть", вроде call-центра "102". Круглосуточно, в телефонном режиме, клиенты получали нужную им информацию.

Бизнес полковника оказался прибыльным: он купил в Киеве девять квартир, которые сейчас сдает в аренду. Часть из них была куплена до выхода на пенсию, то есть продажа конфиденциальной информации осуществлялась им и во время пребывания на службе в органах.

Заговорщики действовали очень осторожно, соблюдая все методы конспирации и продумывая возможные ходы оперативных сотрудников полиции. Были готовы и предупреждены о возможных служебных проверках, поэтому документирование их деятельности заняло длительное время.

Правоохранители провели 58 санкционированных обысков по месту жительства фигурантов, в служебных кабинетах сотрудников полиции, работников банков, предприятий и контор. Изъята оргтехника, сервер, мобильные телефоны, копии документов, черновая документация, патроны и денежные средства.

Сразу после получения очередного денежного вознаграждения за предоставленную информацию задержан соорганизатора группы. Также на основании ст.208 УПК Украины задержаны еще трое основных фигурантов, в том числе – бывший начальник департамента.

Следователи ГСУ готовят объявление подозрения шестерым участникам заговора по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), ч.2 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч.2 ст.361-2 (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации) Уголовного кодекса Украины.

Во время следствия будет установлена степень вины каждого из группы и данная окончательная квалификация их действий.

Напомним, в Киеве участились случаи продажи баз с персональными данными украинцев и даже иностранцев: информацию продают за доллары и биткоины. В киберполиции рассказали, как себя обезопасить.

Ранее мы сообщали о случае, когда в Сумах правоохранители задержали старшего налогового инспектора при попытке продажи конфиденциальной базы данных Государственной фискальной службы.

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