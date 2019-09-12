В Киеве полицейских и сотрудников СБУ поймали на незаконной слежке за людьми (фото)

Прослушка абонентов сотовой связи и визуальное наблюдение за объектами велось с 2015 года

/ Фото: СБУ

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве деятельность группы лиц, которые сбывали заказчикам информацию, полученную в ходе проведения незаконных оперативно-технических мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Противоправной деятельностью занимались бывшие и действующие сотрудники Нацполиции, СБУ и киевляне, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления. С 2015 года злоумышленники систематически прослушивали абонентов сотовой связи, проводили визуальное наблюдение за объектами. Злоумышленники также взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, электронной почте и популярных мессенджерах, а также незаконно проникали в информационные ресурсы правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Участники группы подыскивали клиентов среди представителей бизнес-кругов. Расценки зависели от сложности задачи и достигали нескольких тысяч долларов за "комплекс услуг". Участие в нелегальном бизнесе каждого из злоумышленников было четко определено. Организаторы, двое жителей столицы, отвечали за поиск клиентов и прием заказов. Бывшие полицейские – проводили визуальное наблюдение, контактировали с чиновниками в полиции и СБУ.

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"Действующие правоохранители соответственно непосредственно осуществляли прослушивание. В ходе проведения многоходовой спецоперации правоохранители задержали шестерых участников группы во время передачи заказчику флэш-носителя с недельным отчетом трафика соединений его бизнес-конкурента. Во время проведения обысков по местам жительства и работы злоумышленников в Киеве и Харькове сотрудники СБУ изъяли сводные отчеты по результатам незаконно проведенных негласных следственных розыскных действий, вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в работу компьютерной техники", – уточнили в СБУ.

Также выявили копии баз данных органов государственной власти, поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, боеприпасы автоматического стрелкового оружия, компьютерную технику с доказательствами осуществления противоправной деятельности.

Решается вопрос об объявлении злоумышленникам подозрения по статьям 328 и 359 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Киеве в тестовом режиме запустили систему распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения.

Также новости "Сегодня" писали, что прокуроры Одесской областной прокуратуры совместно со следователями и сотрудниками оперативных подразделений Управления Службы безопасности в области раскрыли противоправный канал утечки частной и служебной информации в Одесском аэропорту.

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