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В Киеве полицейский с компанией хулиганов избили человека

Сегодня, 12:26

Злоумышленникам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы

Фото: ГБР
В Киеве полицейский с компанией хулиганов избили человека //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b12/0e0/5cab120e0a26d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b12/0e0/5cab120e0a26d.jpg Происшествия Злоумышленникам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы

Сотрудник Национальной полиции с группой парней избили мужчину в зоне отдыха в Дарницком районе Киева, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

"Шестого апреля группа неизвестных, находясь в зоне отдыха Дарницкого района города Киева, из хулиганских побуждений, сопровождающихся особой дерзостью, с применением предмета, похожего на огнестрельное оружие, наносили удары в область туловища и головы другому неустановленному лицу", - говорится в сообщении.

Фото: ГБР

В ГБР начали досудебное расследование по признакам хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) при участии работника Нацполиции. В случае доказательства вины, лицам грозит наказание от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области проводится служебная проверка по факту травмирования собаки работником полиции в г. Кривой Рог. Установлено, что 2 марта в 13.30 в г. Кривой Рог сотрудник полиции, находясь вне службы, вилами ранил собаку.


Также напомним, что в Борисполе пьяный мужчина избил патрульного полицейского.

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Тег Киев, нападение, избиение, хулиганство, Нацполиция, дарницкий район

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