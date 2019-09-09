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В Киеве полицейский спас мужчину, упавшего на рельсы в метро (видео)

9 сентября, 15:46

Патрульный отреагировал мгновенно, вытащив мужчину с рельс за руку

Видео: Киев Оперативный

В Киеве полицейский спас мужчину, который упал на рельсы на станции метро "Черниговская". Соответствующее виде опубликовано в паблике "Киев Оперативный".

"На станции метро "Черниговская" какой-то неадекват пытался покончить с собой. К счастью, вовремя прибежал полицейский и достал его", - говорится в подписи к видео.

Ранее сообщалось, что на Волыни патрульные спасли от суицида ветерана АТО. Инцидент произошел на улице Кравчука в Луцке.

Коме того, в Каменском полицейские разыскали и спасли 14-летнюю девочку, которая пыталась покончить жизнь самоубийством. О случившемся на линию "102" сообщила 35-летняя мама школьницы. Она заявила, что в этот же день ее дочь поехала к бабушке. На автовокзале девочка она села на автобус, однако до места назначения так и не добралась, а на телефон не отвечала. Полицейские в ходе розыскных действий опросили знакомых и друзей девочки, которые сообщили, что школьница собирается совершить самоубийство. Уже через полчаса полицейские обнаружили без сознания девочку-подростка в заброшенном здании и отвезли ее в больницу. 

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Киев метро самоубийство

Источник: Сегодня

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