В Киеве полицейский установил новый рекорд Украины

Мужчина пробежал полумарафон с одетым бронежилетом

Фото: Сегодня

Боец батальйона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Зореслав Каинский установил Национальный рекорд Украины: он пробежал полумарафон (21 км) с одетым бронежилетом. Об этом сообщила речник полиции Львовской области Светлана Добровольская на своей странице в Facebook.

"Капитан полиции Зореслав Каинский стал первым участником полумарафона и преодолел 21 км в бронежилете. Достижения бойца зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины. Гордимся, что имеем такого коллегу и желаем Зореславу не останавливаться на достигнутом!", – рассказывает речник.

Ранее "Сегодня" рассказывали и о других необычных рекордах украинцев.

Так, при поддержке МОН был установлен Национальный рекорд Украины как "Наибольшее количество уроков добра в течение одного дня".Всего было зарегистрировано 6542 урока в 791 учебном заведении. К участию в проведении уроков присоединились учебные заведения из всех областей Украины.

Также мы писали о рекордах, установленных за прошлый месяц. Например, в Харькове в игру "Что? Где? Когда?" одновременно сыграли 1705 человек, которые объединились в 341 команду, а во Львове установили рекорд по самому массовому исполнению произведений Кобзаря. Для этого понадобилось 407 бандуристов из 30 ансамблей.

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