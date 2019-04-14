В Киеве полицейский установил новый рекорд Украины
Мужчина пробежал полумарафон с одетым бронежилетом
Боец батальйона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Зореслав Каинский установил Национальный рекорд Украины: он пробежал полумарафон (21 км) с одетым бронежилетом. Об этом сообщила речник полиции Львовской области Светлана Добровольская на своей странице в Facebook.
"Капитан полиции Зореслав Каинский стал первым участником полумарафона и преодолел 21 км в бронежилете. Достижения бойца зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины. Гордимся, что имеем такого коллегу и желаем Зореславу не останавливаться на достигнутом!", – рассказывает речник.
Ранее "Сегодня" рассказывали и о других необычных рекордах украинцев.
Так, при поддержке МОН был установлен Национальный рекорд Украины как "Наибольшее количество уроков добра в течение одного дня".Всего было зарегистрировано 6542 урока в 791 учебном заведении. К участию в проведении уроков присоединились учебные заведения из всех областей Украины.
Также мы писали о рекордах, установленных за прошлый месяц. Например, в Харькове в игру "Что? Где? Когда?" одновременно сыграли 1705 человек, которые объединились в 341 команду, а во Львове установили рекорд по самому массовому исполнению произведений Кобзаря. Для этого понадобилось 407 бандуристов из 30 ансамблей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " В Киеве полицейский установил новый рекорд Украины". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мода на бег: почему она захлестнула мир и как начать – советы профи и лайфхаки
Участники марафонов лечат стрессы и занимаются благотворительностью
В Киеве на выходных пройдет масштабный забег
Из-за мероприятия в столице изменится движение транспорта