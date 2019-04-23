В Киеве полиция освободила от рейдеров захваченный спорткомплекс

Из помещения спортивного комплекса вывели около 40 человек

Фото: Олександр Ламбурський/Facebook.

Правоохранители освободили от рейдеров захваченный спортивный комплекс "Восход" на улице Бориспольской в Киеве. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Шесть часов понадобилось правоохранителям, чтобы вывести бандитов, которые захватили детский спортивный комплекс "Восход", в автозак (ни одному из них даже не надели наручники). Всего около 40 человек. Всех везут в местное управление полиции. Скорее всего, как всегда, перепишут их данные и отпустят", – говорится в паблике.

Тем временем киевляне публикуют в социальных сетях фотографии полностью разгромленного спорткомплекса.























Ранее мы сообщали, что в ночь на вторник, 23 апреля, неизвестные заварили двери в спортивный комплекс, поставили решетки на окна и забаррикадировались внутри. Утром к спортклубу начали сходиться местные жители и активисты.

Фото: Олександр Ламбурський/Facebook

Также на место прибыли сотрудники полиции, которые начали штурмовать здание, а забаррикадировавшиеся внутри люди поливали их водой.

Напомним, что два года назад конфликт вокруг помещения "Восхода" закончился поножовщиной и стрельбой. Тогда пострадали по меньшей мере шесть человек.

Ранее мы писали, что история с "Восходом" берет начало еще с 1997 года, когда "Киевский радиозавод" был объявлен банкротом. Именно этому заводу принадлежал спортивный комплекс. 4,5 гектара земли, 7 тысяч квадратных метров помещений. Несколько лет назад его продали — за 800 тысяч гривен. Позднее власти начали заниматься возвратом комплекса в госсобственность и передачей его в коммунальную собственность.

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