В Киеве полиция задержала мужчину с гранатой

Мужчина носил гранату в сумке

Фото: kyiv.npu.gov.ua.

В Днепровском районе Киева на ДВРЗ работники полиции задержали мужчину с гранатой, которую он носил в сумку. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"Работники уголовного розыска совместно с участковыми Днепровского управления полиции в рамках операции "Оружие и взрывчатка" на улице Марганецкой заметили подозрительного мужчину. Во время проверки документов и содержимого сумки правоохранители обнаружили предмет, похожий по гранату РГД-5 с запалом, поэтому вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Обнаруженный предмет изъяли и направили на экспертизу. Мужчину задержали, он оказался уроженцем Черкасской области, 1977 года рождения, ранее судимым за грабеж и хранение наркотиков.

Начато уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Киеве мужчина подорвался на гранате вместе с гражданской женой. Подрывник погиб сразу, его сожительница от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

Также в Киевской области из-за взрыва гранаты на ходу взорвался дорогой автомобиль.

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