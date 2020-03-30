В Киеве полыхает продуктовый рынок: улицу окутал дым (видео)

В Киеве утром в понедельник, 30 марта, на улице Чернобыльской загорелись торговые ряды на рынке "Иллис" в Святошинском районе. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".
По предварительной информации, сначала загорелся автомобиль с молочной продукцией, после чего огонь перекинулся на торговые ряды. На данный момент на месте работают спасатели. Тем временем, улицу затянуло дымом.
О причинах возгорания пока что не сообщается.
Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киевской области в последнее время растет число пожаров на сухостоях. Так, пожары тушили в Белоцерковском, Иванковском районах, а также в Переяслав-Хмельницком районе, Дитятках, Переяславе и Белой Церкви.
Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".
Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.
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