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В Киеве полыхали гаражи: столб черного дыма видно на несколько километров (видео)

18 марта, 15:35

Александр Марущак

Загорелись два гаража по улице Изюмской

На улице Изюмской в Голосеевском районе Киева в среду, 18 марта, произошел крупный пожар. Столб из черного дыма был виден на несколько километров в центре города

"Сегодня днем загорелись два гаража по улице Изюмской. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В гаражах было много всяких промасленных вещей, которые загорелись – от этого образовалось много дыма. Пожар уже ликвидирован. Никто из людей не пострадал", – рассказали сайту "Сегодня" в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Пострадали ли во время пожара автомобили, спасатели не смогли нам сказать, поскольку информация устанавливается. Также пока неизвестны причины возгорания в гаражах.

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Напомним, не так давно в Киеве вспыхнул масштабный пожар в промзоне возле метро "Лесная".

Также сообщалось о масштабном пожаре на Старой Дарнице в Днепровском районе столицы, который уничтожил дом с автомобилями. Около полуночи пламя полностью охватило двухэтажное здание. Большой огонь вырывался с крыши дома.

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Видео: kiev.informator.ua

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Киев голосеево пожары

Источник: Сегодня

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