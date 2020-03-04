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В Киеве полыхали шины: жилмассив затянуло дымом (фото, видео)

4 марта, 08:53

Наталья Руда

Пожар произошел на Пуховской, рассматривается поджог

После крупного пожара под Киевом, где горела гостиница у заправки, на столичной Троещине в ночь на среду, 4 марта, также произошло ЧП. Как сообщает "Информатор", на обочине проезжей части на улице Пуховской, 1 загорелись автомобильные шины.

По предварительной информации, сначала пожар возник на площади 15 квадратных метров, однако позднее огонь быстро распространился и локализация возгорания произошла уже на площади около 50 квадратных метров. Уточняется, что поблизости не было гидрантов, поэтому спасателям пришлось подвозить воду.

При этом из-за северо-западного ветра едкий дым потянуло на Троещину, в связи с этим жители массива ощущали вонь горевших покрышек.

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К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, отмечается, что свалка из старых шин образовалась на Пуховской довольно давно, так как рядом находится сервис шиномонтажа.

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Причиной возгорания, по предварительным данным, стал поджог.

Напомним, не так давно на столичной Троещине горела пластиковая тара и поддоны.

Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.

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Киев шины пожары

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