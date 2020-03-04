В Киеве полыхали шины: жилмассив затянуло дымом (фото, видео)

После крупного пожара под Киевом, где горела гостиница у заправки, на столичной Троещине в ночь на среду, 4 марта, также произошло ЧП. Как сообщает "Информатор", на обочине проезжей части на улице Пуховской, 1 загорелись автомобильные шины.
По предварительной информации, сначала пожар возник на площади 15 квадратных метров, однако позднее огонь быстро распространился и локализация возгорания произошла уже на площади около 50 квадратных метров. Уточняется, что поблизости не было гидрантов, поэтому спасателям пришлось подвозить воду.
При этом из-за северо-западного ветра едкий дым потянуло на Троещину, в связи с этим жители массива ощущали вонь горевших покрышек.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Кроме того, отмечается, что свалка из старых шин образовалась на Пуховской довольно давно, так как рядом находится сервис шиномонтажа.
Причиной возгорания, по предварительным данным, стал поджог.
Напомним, не так давно на столичной Троещине горела пластиковая тара и поддоны.
Кроме того, спасатели ликвидировали масштабный пожар, вспыхнувший днем 6 декабря в ангаре фабрики на проспекте Победы, 123 в Киеве. Также спасатели эвакуировали из расположенного рядом с ангаром офиса 40 человек.
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