В Киеве поймали мужчину, который пытался изнасиловать 19-летнюю девушку

В Киеве задержали мужчину, который пытался изнасиловать свою 19-летнюю знакомую.
Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.
По данным правоохранителей, киевлянка потеряла сумку, а ее знакомый сообщил, что якобы нашел потерянную вещь и они договорились о встрече.
"Во время передачи вещей мужчина начал приставать к девушке и повалил на землю. Потерпевшая начала сопротивляться и кричать. В этот момент неподалеку проходила женщина, шаги которой услышал злоумышленник, а затем он испугался и убежал. По полученным приметам оперативники установили личность и разыскали правонарушителя. Это – киевлянин, 1969 года рождения, который не имеет постоянного места жительства", - говорится в сообщении.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, за которые отбыл наказание в совокупности более 30 лет.
По инциденту открыто уголовное производство и объявлено фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 152 (Неоконченный покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее в Киеве объявили подозрение мужчине, который изнасиловал девушку в Соломенском районе.
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