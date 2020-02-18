В Киеве попал на видео мужчина, укравший из магазина копилку для пожертвований

На опубликованных кадрах видно, как вор выносит из магазина ящик для сбора средств для больных детей

Фото: rawpixel.com

В Киеве мужчина украл из магазина кондитерских изделий ящик для сбора средств на лечение больных детей. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Инцидент произошел на улице Антоновича, 45.

Вор попал на камеры видеонаблюдения. Так, на опубликованных кадрах видно, как мужчина ходит по магазину и разговаривает по телефону, потом кладет куртку на копилку для пожертвований и уходит из магазина вместе с курткой и ящиком.

Ранее столичные патрульные задержали мужчину, который подозревается в причастности к краже в ресторане Печерского района. При этом в столице орудуют и карманники. Жертвой карманных воров можно стать в кафе и ресторанах: для злоумышленников это традиционно хлебное место. Но сейчас они используют новые методы манипуляций.

Напомним, карманники настолько обнаглели, что не стесняются воровать даже тогда, когда их снимают на телефон.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве на железнодорожном вокзале оперативники задержали мужчину, которого подозревают в том, что он вытащил из сумки у девушки кошелек и попытался сбежать. За совершение преступления ему грозит до трех лет лишения свободы.

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