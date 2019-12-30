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В Киеве попали на камеру воры, орудующие в ресторанах

30 декабря, 10:45

На кадрах видно, как молодые люди крадут из карманов посетителей их личные вещи

В сети опубликовали видео с двумя молодыми парнями, которые обокрали посетителей ресторана на столичном Подоле. Короткий ролик размещен в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, на кадрах видно, как молодые люди крадут из карманов посетителей их личные вещи.

"В одном из ресторанов на Подоле двумя лицами была совершена кража личных вещей и денежных средств. Если вы узнали этих двух, пожалуйста, напишите в личные сообщения КО или обратитесь в Подольское УП", – говорится в сообщении к видео.

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Ранее в Киевской области полиция задержала криминального авторитета и его "помощников", которые в ноябре прошлого года в ночном заведении Борисполя под Киевом жестоко избили битами мужчину.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, о том, что из Украины выдворили вора в законе по кличке Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

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Киев воры рестораны

Источник: Сегодня

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