В Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся: видео
Водитель Porsche Cayenne сбежал во дворы, его разыскивают патрульные
В среду вечером, 3 марта, в Киеве, где недавно в аварии пострадали пять человек, на бульваре Дружбы народов произошло серьезное ДТП.
Автомобиль Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Chevrolet, перевернулся и загорелся. Внедорожник повис над спуском в подземный переход, сообщает Информатор.
По словам водителя Chevrolet, он поворачивал с бульвара на улицу Чешскую с правого ряда. Неожиданно, позади него Porsche перестроился из крайнего левого ряда на полосу общественного транспорта, где и произошло столкновение.
От удара паркетник перевернулся, залетел на ограждение подземного перехода и загорелся.
В паркетнике находилась компания из 4-х человек. Два пассажира Porsche пострадали, их госпитализировали. Водитель внедорожника сбежал во дворы, его разыскивают патрульные. Предварительно, он также пострадал, но смог покинуть место аварии.
В Chevrolet на момент столкновения находилась семья: муж, жена и двое малолетних детей, добавляют "Вартови.Еспресо".
Отмечается, что пострадавших могло бы быть больше, если бы в это время подземным переходом воспользовались пешеходы, ведь в результате наезда на ограждение подземного перехода на лестницу упало несколько плит.
На месте работали два единицы пожарной техники, бойцы ГСЧС и патрульные.
Ранее мы сообщали, что возле ВДНГ произошла двойная авария. Столкнулись Toyota, Lada и "Волга".
Также сообщалось, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта.
Ранее смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель.
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