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В Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся: видео

Сегодня, 03:37

Водитель Porsche Cayenne сбежал во дворы, его разыскивают патрульные

В Киеве Porsche протаранил Chevrolet и загорелся: видео Происшествия Водитель Porsche Cayenne сбежал во дворы, его разыскивают патрульные

В среду вечером, 3 марта, в Киеве,  где недавно в аварии пострадали пять человек, на бульваре Дружбы народов произошло серьезное ДТП.

Автомобиль Porsche Cayenne на большой скорости врезался в Chevrolet, перевернулся и загорелся. Внедорожник повис над спуском в подземный переход, сообщает Информатор.

По словам водителя Chevrolet, он поворачивал с бульвара на улицу Чешскую с правого ряда. Неожиданно, позади него Porsche перестроился из крайнего левого ряда на полосу общественного транспорта, где и произошло столкновение.

От удара паркетник перевернулся, залетел на ограждение подземного перехода и загорелся.

В паркетнике находилась компания из 4-х человек. Два пассажира Porsche пострадали, их госпитализировали. Водитель внедорожника сбежал во дворы, его разыскивают патрульные. Предварительно, он также пострадал, но смог покинуть место аварии.

В Chevrolet на момент столкновения находилась семья: муж, жена и двое малолетних детей, добавляют "Вартови.Еспресо".

Отмечается, что пострадавших могло бы быть больше, если бы в это время подземным переходом воспользовались пешеходы, ведь в результате наезда на ограждение подземного перехода на лестницу упало несколько плит.

На месте работали два единицы пожарной техники, бойцы ГСЧС и патрульные.

Ранее мы сообщали, что возле ВДНГ произошла двойная авария. Столкнулись Toyota, Lada и "Волга".

Также сообщалось, что пять человек, среди которых двое детей, пострадали в результате ДТП на перекрестке улицы Газопроводной и Большой Кольцевой в Киеве днем в воскресенье, 31 марта.

Ранее смертельная авария произошла на Северном мосту в Киеве, погиб один пассажир и водитель. 


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Тег ДТП, видео, пожар, дружбы народов, Porsche, chevrolet

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