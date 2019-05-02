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В Киеве порвало трубу с горячей водой: машина провалилась под асфальт

2 мая, 10:20

Порыв произошел на Борщаговке на улице Симиренко между домами 7А и 7Б

Скриншот с видео
Скриншот с видео.

На столичной Борщаговке на улице Симиренко между домами 7А и 7Б утром в четверг, 2 мая, порвало трубу с горячей водой.

В результате инцидента затопило детскую площадку во дворе жилого дома, а также провалился асфальт на парковке, вследствие чего частично под землю ушла одна из припаркованных там машин.

Как сообщается в Facebook "Информатор", машину уже забрал эвакуатор. На месте ЧП работают коммунальщики.

Напомним, что не так давно на улице Деловой в центре Киева произошел порыв трубопровода с горячей водой. Поток горячей воды стекал по улице от Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Из-за ЧП на дороге образовалась огромная яма, у кромки которой "завис" автомобиль.


Также на Демеевской площади под мостом на дороге по направлению к проспекту Лобановского под машиной Volkswagen провалился асфальт, передняя часть авто полностью провалилась в яму. 

Отметим, что в столице начались гидравлические испытания теплосетей, которые будут проводиться с апреля по август включительно.

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Тег Киев, борщаговка, порыв

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