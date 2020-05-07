В Киеве посадили мужчину, который издевался над матерью

В Киеве огласили приговор 37-летнему мужчине, который систематически совершал психологическое насилие в семье, сообщили в прокуратуре столицы.

Установлено, что сын систематически оскорблял свою мать нецензурными высказываниями, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Однако наложены административные санкции не повлияли на дебошира и не изменили его поведение в отношении матери.

По результатам рассмотрения обвинительного акта Деснянский суд Киева признал злоумышленника виновным в совершении домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины) и приговорил к 3 месяцам ареста.

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Отметим, во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия.

По данным ООН, каждая шестая украинка подвергается домашнему насилию. Это официальная статистика, но на самом деле количество случаев насилия над женщинами может быть на порядок больше.

О том, почему многие скрывают, что они стали жертвами домашнего насилия, смотрите в сюжете:

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