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В Киеве после дождя остановились трамваи, по городу десятки рухнувших деревьев (видео)

27 июня, 14:01

О пострадавших пока информации нет

Фото: Василий Михальчук, "Сегодня"
Фото: Василий Михальчук, "Сегодня".

В Киеве в результате сильнейшего ливня, который обрушился на столицу в четверг, 27 июня, после полудня, наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Также во многих районах деревья из-за сильного ветра ломались и падали на припаркованные машины.

Как сообщает "Информатор", движение трамваев остановилось в районе улицы Дегтяревской, так как на трамвайное полотно рухнуло дерево.

Фото: Информатор

Также, по данным корреспондента "Сегодня", на углу улицы Зоологической и проспекта Победы дерево упало на три машины, транспортные средства повреждены.

Фото: Сегодня

Фото: Сегодня

При этом ветер снес и строительный заборчик в районе реконструкции столичного зоопарка.

Кроме того, на улице Межевой забор метростроя рухнул на припаркованные у супермаркета авто.

Аналогичная ситуация и на Ильинской (Подол).

Фото: dtp.kiev.ua

Также, как сообщает корреспондент "Сегодня", на улице Антоновича дерево упало на киоск.

Фото: Василий Михальчук, "Сегодня"
Фото: Василий Михальчук, "Сегодня"

Фото: Василий Михальчук, "Сегодня"
Фото: Василий Михальчук, "Сегодня"

Также в сети опубликовали видео других подобных ЧП.

Напомним, что в результате непогоды в Киеве на Виноградаре сильный ветер сорвал крышу одного из промышленных зданий. При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. Кроме того, подобные инциденты произошли в нескольких районах столицы. Также на киевских дорогах – многокилометровые пробки и более 15 ДТП.

Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".


Ранее мы подробно писали о последствиях непогоды в Буче и Ирпене.

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Тег Киев, ураган, непогода

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Сегодня

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