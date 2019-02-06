В Киеве после столкновения легковушка влетела в подземный переход
К счастью, люди в аварии не пострадали
В Киеве в среду, 6 февраля, около 13:00 не поделили дорогу два легковых автомобиля. Авария произошла в Соломенском районе на перекрестке ул. Вацлава Гавела и Героев Севастополя, сообщает Gazeta.ua.
В результате столкновения Opel влетел в подземный переход, а у Skoda отпали номера. Машины получили довольно серьезные повреждения.
К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водители автомобилей вызвали полицию.
Напомним, 5 февраля около 7 утра на выезде из Киева грузовик, перевозивший МАФ, врезался в военный тягач КрАЗ, принадлежащий одной из воинских частей Воздушных сил ВС Украины в Житомирской области. При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика, водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами.
Кроме того, 24 января на Броварской Окружной дороге образовался затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге.
Ранее густой туман, накрывший Одесскую область, а также глубокие выбоины спровоцировали множество ДТП на 341-м километре трассы Киев – Одесса. Фотографии перевернутых грузовиков и автомобилей с отлетевшими колесами вызвали резонанс в сети
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