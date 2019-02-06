В Киеве после столкновения легковушка влетела в подземный переход

К счастью, люди в аварии не пострадали

Фото: Gazeta.ua

В Киеве после столкновения легковушка влетела в подземный переход //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/afb/3e3/5c5afb3e38387.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/afb/3e3/5c5afb3e38387.jpg 2019-02-06T17:22:00+02:00 Происшествия К счастью, люди в аварии не пострадали

В Киеве в среду, 6 февраля, около 13:00 не поделили дорогу два легковых автомобиля. Авария произошла в Соломенском районе на перекрестке ул. Вацлава Гавела и Героев Севастополя, сообщает Gazeta.ua.

В результате столкновения Opel влетел в подземный переход, а у Skoda отпали номера. Машины получили довольно серьезные повреждения.











К счастью, в ДТП никто не пострадал. Водители автомобилей вызвали полицию.

Напомним, 5 февраля около 7 утра на выезде из Киева грузовик, перевозивший МАФ, врезался в военный тягач КрАЗ, принадлежащий одной из воинских частей Воздушных сил ВС Украины в Житомирской области. При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданского грузовика, водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами.

Кроме того, 24 января на Броварской Окружной дороге образовался затор из-за перевернувшейся фуры. Водитель не справился с управлением грузовиком на скользкой дороге.

Ранее густой туман, накрывший Одесскую область, а также глубокие выбоины спровоцировали множество ДТП на 341-м километре трассы Киев – Одесса. Фотографии перевернутых грузовиков и автомобилей с отлетевшими колесами вызвали резонанс в сети

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