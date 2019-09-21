В Киеве после зарядки дотла сгорел электрокар (фото и видео)

Владелец машины зарядил аккумулятор и пошел отдыхать, однако уже через 10 минут авто объяло пламя

После того, как на столичных Осокорках сгорели три иномарки, в центре Киева произошло новое ЧП. Как сообщает "Информатор", 20 сентября во дворе жилого дома на бульваре Марии Примаченко сгорел электрокар Chevrolet Bolt.

По словам хозяина авто, пожар вспыхнул после зарядки аккумулятора машины. В частности, он зарядил транспортное средство и пошел отдыхать, а через 10 минут ему сообщили, что машина объята огнем. Само возгорание, как утверждают очевидцы, произошло из-под левого заднего колеса. Именно там и находятся батареи. При этом машина полностью сгорела, а спасатели успели предотвратить распространение огня на одноэтажную пристройку.

Реклама

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, поздно вечером 3 сентября во дворе жилого дома на бульваре Перова, 25в в Киеве сгорели три авто. Все машины стояли во дворе. Водитель Toyota сел в автомобиль, включил зажигание, и в это время машина загорелась. Пламя также охватило и стоящие рядом машины – Volkswagen Passat и Mercedes 230 Е.

Также новости "Сегодня" писали, что 5 сентября около полуночи в центре Киева произошел пожар. На улице Владимирской, 69 дотла сгорел автомобиль Audi А7. Спасатели оказались на месте буквально за несколько минут, но от машины уже не осталось фактически ничего. Происшествие привлекло внимание жителей соседних домов. Они рассказали, что за рулем Audi ездил старший сын экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама