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В Киеве посреди дороги рухнул столб: стала известна причина

10 августа, 19:39

Александр Марущак , Стас Кожемякин

Электрическая опора перегородила проспект Героев Сталинграда на Оболони

В Киеве продолжают падать столбы – спустя всего неделю после случившегося на метро "Черниговская", электрическая опора упала на проезжую часть в Оболонском районе, едва не задев проезжающий мимо автобус.

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Авария произошла по адресу проспект Героев Сталинграда, 42.

Видео: Светлана Подрезова/Facebook

Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальной корпорации "Киевавтодор", перед этим в столб въехал неизвестный автомобиль.

"После столкновения с опорой, водитель автомобиля с места ДТП скрылся. А поврежденная опора начала деформироваться и упала на проезжую часть. Задела ли она автобус, нам неизвестно. Сейчас на месте ЧП работают коммунальные службы. Упавшая конструкция будет демонтирована, а на ее место поставят новую опору. Столб упал не от старости. На месте работают сотрудники полиции, по камерам видеонаблюдения они будут искать виновника ДТП, из-за которого упал столб", – объяснили сайту "Сегодня" в "Киевавтодоре".

Движение транспорта на проспекте частично ограничено.

Напомним, ранее в этом году легковушка влетела в столб в Голосеевском районе столицы. Из-за тумана водитель не справился с управлением, и возле поворота автомобиль занесло.

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А в прошлом году в Оболонском районе у маршрутки с пассажирами в салоне буквально начала разваливаться – у нее прямо на ходу отвалилась задняя ось.

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ДТП оболонь проспект Героев Сталинграда Оболонский район

Источник: Сегодня

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