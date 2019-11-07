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В Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками

7 ноября, 15:24

Вечером прохожие заметили ребенка с нетрезвым мужчиной

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве полицейские разыскивают родителей малолетнего мальчика, которого прохожие обнаружили на улице с синяками. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

"Вечером неравнодушные граждане на улице Вышгородской заметили мужчину, который предварительно, в состоянии алкогольного опьянения находился вместе с маленьким ребенком. В дальнейшем ребенка с ссадинами на теле госпитализировали. На вид мальчику три года, он не разговаривает", – говорится в сообщении.

Работники столичной ювенальной превенции пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице и разыскивают ли его родители и родственники.

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Киевлян просят обращаться на 102 или по телефону (044) 425-04-57.

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Ранее сообщалось, что в международном аэропорту "Борисполь" в конце июня потерялся мальчик.

Напомним, полиция Киевской области проводила поисковые работы по розыску студента Немешаевского агротехнического колледжа, который исчез в апреле этого года.

Также новости "Сегодня" писали, что что в пгт Ивановка Одесской области была найдена погибшей 11-летняя Даша Лукьяненко, которая днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

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Киев дети исчезновение

Источник: Сегодня

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