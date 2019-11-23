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В Киеве посреди улицы убили мужчину: подробности

23 ноября, 09:08

Конфликт возле паба закончился трагедией

В Киеве на Нивках уличный конфликт закончился трагедией – одного из участников убили. Об этом сообщает "Информатор".

Как рассказали свидетели, компания отдыхала в пабе. Среди них был мужчина, который вышел на улицу и долго не возвращался. Знакомые пошли на его поиски, но обнаружили мужчину уже мертвым. Как выяснилось, на улице к нему подошел другой мужчина и ударил в голову. Пострадавший упал на землю и больше не встал. Погибшему было около 40 лет.

Напавший мужчина сбежал во дворы. Сейчас копы разыскивают подозреваемого. По словам очевидцев, он был одет в черную куртку и черные штаны.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в том, что они до смерти забили человека и украли у него бензопилу.

Тем временем в Одессе две жительницы Белгород-Днестровского района подсыпали новым знакомым из Винницкой области снотворное в алкоголь и ограбили их. Для одного из пострадавших доза, смешанная со спиртным, оказалась смертельной.

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