Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,59
29,81
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

ФОТОФАКТ. В Киеве потерялся маленький мальчик: полиция ищет родителей

Сегодня, 18:53

На вид малышу – 2-3 годика

Столичные полицейские разыскивают родителей маленького мальчика. Ребенка обнаружили во время патрулирования Шевченковского района столицы на улице Елены Телиги. Сейчас он находится в управлении полиции под наблюдением ювенальных полицейских, сообщает полиция столицы.

"Мальчик в возрасте 2-3 года без сопровождения взрослых бегал по улице и по дороге. Полицейские пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице сама и разыскивают родителей. Мальчик сказал правоохранителям, что его зовут Назар", – уточнили в полиции.

Если вы узнали мальчика или имеете информацию о его родителях, просьба звонить на 102 или по телефону: 044-485-56-02.

Напомним, 21 апреля правоохранители сообщали о розыске несовершеннолетних девочек, жительниц Киева. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, Анастасия Самойленко (2006 года рождения) и Наталья Кучер (2005 года рождения) пропали на улице Бурмистенко в Голосеевском районе столицы.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева правоохранители обнаружили маленького мальчика лет четырех-пяти, который бродил по улице без взрослых.

Также сообщалось, что в Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке живого младенца и вызвал полицию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, ребенок, полицейские, пропал человек, патрульные

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. В Киеве потерялся маленький мальчик: полиция ищет родителей". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве пропала 17-летняя девушка с татуировкой – фото

16 апреля, 18:37

Юная киевлянка ушла из дома шесть дней назад и не вернулась

Под Киевом пропал молодой блондин с бакенбардами

18 марта, 19:13

Месяц тому назад мужчина ушел из дома и до сих пор не дал о себе знать

Под Киевом полиция с собаками искала двух пропавших девочек

6 марта, 16:14

Школьницы вышли из учебного заведения и пропали

Под Киевом разыскивают пропавшую 12-летнюю школьницу

18 января, 10:38

Девочка ушла из дому 15 января и до сих пор не вернулась

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

ПриватБанк отключил самую популярную услугу

В Украине появился поддельный творог

Что думают американские дети о нашей еде: забавные реакции

Как похудеть в области живота: 7 способов, которые работают

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Ждем доллар по 40 гривен. Уже нынешней зимой

РФ упростила процедуру получения паспортов для жителей Донбасса

Пышный бюст: Как бегать с большой грудью?

Оля Полякова удивила неожиданным признанием

В городе ликвидация неубиваемых телефонов за полцены

Давно мечтаете о фитнес-браслете? У нас сегодня щедрые скидки

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

Вчера, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

Вчера, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Санкции против Украины: что будет с бензином после запрета поставок из России

23 апреля, 07:51

Второй крупный поставщик топлива – Беларусь – также временно ограничил экспорт в Украину

Обидел учителя — штраф: Рада пытается защитить учителей, а родители школьников паникуют

23 апреля, 07:00

Педагогов хотят оградить от насилия. Родители: учителя могут злоупотреблять нормой

Итальянская телеведущая, перед которой не устоял Балотелли

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?