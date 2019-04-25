ФОТОФАКТ. В Киеве потерялся маленький мальчик: полиция ищет родителей

На вид малышу – 2-3 годика

Столичные полицейские разыскивают родителей маленького мальчика. Ребенка обнаружили во время патрулирования Шевченковского района столицы на улице Елены Телиги. Сейчас он находится в управлении полиции под наблюдением ювенальных полицейских, сообщает полиция столицы.

"Мальчик в возрасте 2-3 года без сопровождения взрослых бегал по улице и по дороге. Полицейские пытаются выяснить, при каких обстоятельствах ребенок оказался на улице сама и разыскивают родителей. Мальчик сказал правоохранителям, что его зовут Назар", – уточнили в полиции.

Если вы узнали мальчика или имеете информацию о его родителях, просьба звонить на 102 или по телефону: 044-485-56-02.

Напомним, 21 апреля правоохранители сообщали о розыске несовершеннолетних девочек, жительниц Киева. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, Анастасия Самойленко (2006 года рождения) и Наталья Кучер (2005 года рождения) пропали на улице Бурмистенко в Голосеевском районе столицы.

Ранее мы писали, что в Подольском районе Киева правоохранители обнаружили маленького мальчика лет четырех-пяти, который бродил по улице без взрослых.

Также сообщалось, что в Киеве на проспекте Соборности в Днепровском районе мужчина, выгуливая собаку, нашел в сумке живого младенца и вызвал полицию.

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