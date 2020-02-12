В Киеве пойдет под суд бизнесмен, не заплативший 58 млн гривен налогов

Мужчина продал элитную недвижимость на Крещатике по заниженной стоимости

В Киеве прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который подозревается в уклонении от уплаты 58 млн гривен налогов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как следует из сообщения, мужчина продал элитную недвижимость на Крещатике по заниженной стоимости.

"Во время следствия с целью обеспечения возмещения убытков причиненных интересам государства на имущество вышеупомянутого лица на сумму 5,2 миллиона гривен наложен арест, а также прокурором заявлен гражданский иск о возмещении 58 млн гривен убытков", – говорится в сообщении.

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Подготовительное судебное заседание состоится в ближайшее время.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города.

Также в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89- летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

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