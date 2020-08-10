В Киеве пойдет под суд патрульный, избивший на дороге адвоката и его отца

В столице будут судить инспектора патрульной полиции, который на дороге Киев – Чернигов избил адвоката и его отца, применив специальные средства.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
ЧП произошло 27 марта этого года. Как уточняет прокуратура, коп безосновательно применил силу и специальные средства к мужчинам, чем нанес пострадавшим телесные повреждения.
Обвинительный акт направлен в суд по факту превышения служебных полномочий, которое сопровождалось насилием с применением оружия или специальных средств (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Также смотрите видео инцидента:
Напомним, на въезде в Киев по Одесской трассе агрессивный водитель грузовика наехал на ногу патрульному полицейскому.
Также сообщалось, что в Кагарлыке Киевской области полицейских подозревают в изнасиловании женщины.
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