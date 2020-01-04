В Киеве пойдут под суд две квартирные аферистки, обманувшие более 50 людей

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В Киеве буду судить двух женщин, которые на "аренде" квартир обманули более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Все пострадавшие рассказывали, что находили выгодные предложения по аренде жилья в г. Киеве на различных веб-сайтах. После подписания "информационного договора" они платили деньги, в среднем от 10 до 15 тысяч гривен за первый и последний месяц аренды, однако, когда приезжали по адресам, попасть в жилище не могли", – говорится в сообщении.

На мобильные телефоны мошенницы 25 и 34 лет не отвечали, а когда потерпевшие пытались найти их в офисе, аферистки вызвали собственную охрану и даже использовали против людей газовые баллончики. Сообщается, что аферистки "заработали" более полумиллиона гривен.

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Обвинительный акт в отношении женщин по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 УК Украины, направлен в Печерский районный суд. На данный момент им избрана меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в сумме полмиллиона гривен.

Напомним, что в Украине также действуют и телефонные мошенники. Так, ранее в Николаеве правоохранители задержали мошенника, который выманил у пенсионерки 900 тысяч гривен. Мужчина действовал по известной схеме – позвонил женщине и сообщил, что ее дочь попала в аварию. Чтобы спасти пострадавшую, он попросил у старушки деньги.

А в Киеве оперативники задержали дуэт телефонных мошенников, выманивших у пенсионера деньги, представляясь его знакомым, которому срочно нужны средства на операцию.

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