В Киеве пойдут под суд "таксисты"-клофелинщики, грабившие людей

Фото: прокуратура Киева

В Киеве завершено расследование в отношении группы клофелинщиков, которые травили людей с целью ограбления. Обвинительный акт в отношении троих мужчин передан в суд, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что указанные мужчины передвигались по городу на автомобиле с "шашкой" такси и подыскивали в общественных местах, у ночных развлекательных заведений и ресторанов граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники знакомились с потерпевшими и в ходе общения незаметно для них подсыпали в напиток сильнодействующий лекарственный препарат, который приводит к потере сознания", – говорится в сообщении.

После того, как потерпевшие теряли сознание, преступники забирали у них мобильные телефоны, украшения, денежные средства и другие ценные вещи, и по возможности – направлялись к ним домой, откуда также похищали ценные вещи.

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По данным прокуратуры, злоумышленники причастны к совершению 21 эпизода разбойных нападений. Обвинительный акт по подозрению в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный организованной группой) направлен в Подольский районный суд для рассмотрения по существу.

Сейчас злоумышленникам продлен срок пребывания под стражей. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что правоохранители в Киеве задержали мужчин, которые, притворяясь таксистами, обворовывали пассажиров.

Также следователи киевской полиции завершили расследование "деятельности" преступной группы, которая обворовывала граждан, предварительно угощая их напитками с психотропным препаратом. Один из пострадавших умер от отравления клозапином и этиловым спиртом.

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