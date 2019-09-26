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В Киеве поймали афериста, который обманул людей на 27 миллионов гривен

26 сентября, 18:49

От аферы пострадали пять человек

/ Фото: Pixabay

Прокуратура Киева направила обвинительное заключение в отношении злоумышленника, который обманом завладел денежными средствами в особо крупных размерах и занимался сбытом наркотиков.

Так, в период с 2015 по 2017 год, злоумышленник предлагал гражданам услуги по купле-продаже элитных автомобилей и инвестирования в железнодорожные перевозки. Однако злоупотребляя доверием клиентов, аферист не выполнял взятых на себя обязательств, присваивая их деньги себе, рассказали в прокуратура.

В ходе досудебного расследования установлено 5 пострадавших, которым нанесен ущерб на общую сумму 27 миллионов гривен. Кроме того, злоумышленник был уличен правоохранителями по сбыту кокаина.

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Подозреваемый в период с марта по июль 2019 года скрывался от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. В настоящее время подозреваемый находится в Киевском следственном изоляторе под стражей.

Обвинительный акт по ч.4 ст.190 и ч.2 ст.307 УК Украины направлен в Соломенский районный суд.

Ранее в Киеве разоблачили мошенника, который незаконно продал квартиру и дом умершего человека.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

Также в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89- летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

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