В Киеве поймали афериста, который продал квартиру и дом умершего человека

Право собственности на недвижимость после смерти человека должно было отойти общине

В Киеве разоблачили мошенника, который незаконно продал квартиру и дом умершего человека. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Мошенник, еще при жизни умершего, уговорил последнего оформить на себя доверенность на право продажи имущества. В дальнейшем, после смерти потерпевшего, зная об указанном факте, он продал квартиру в г. Киеве и частный дом в Киевской области", – говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что имущество было выморочным, поэтому право собственности на него должно было отойти территориальным общинам столицы и Киевской области.

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"По результатам расследования действия мошенника квалифицированы по ч.4 ст. 190 УК Украины. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", - отметили в прокуратуре.

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Сейчас принимаются меры по возврату незаконно отчужденного имущества территориальным общинам.

Ранее в Киеве разоблачили мошенников, которые незаконным путем завладели зданием знаменитой усадьбы Миллера в историческом центре города. За последнее время это не первый случай махинаций с дорогой столичной недвижимостью. Как именно аферисты незаконно завладевают квартирами, нежилыми помещениями и даже целыми усадьбами, выяснили "Сегодня".

Также в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам. Жертвой мошенников стала 89- летняя женщина. Злоумышленники подделали паспорт и документы на квартиру и перепродали ее. Преступники присвоили более 600 тыс. гривен. И такие случаи не единичны.

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