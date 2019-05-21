В Киеве поймали аферистов, которые выманили у людей 4 миллиона гривен

Жертвами преступников стали сотни киевлян

Фото: Pixabay

Столичные правоохранители задержали пятерых участников организованной группы аферистов. Злоумышленники предлагали киевлянам работу за пределами Украины и, после получения аванса, меняли офис. Правоохранители установили, что жертвами правонарушителей стали около 400 человек, отдавших мошенникам более 4 миллионов гривен, сообщает ГУ НП столицы.

Преступная группа действовала на территории Днепровского и Соломенского районов столицы.

"Мы установили, что в арендованном офисе злоумышленники под видом посредников помогали украинцам в поисках работы за рубежом. Сразу после получения аванса за якобы предоставление указанных услуг, они меняли местоположение офиса. Во время проведения санкционированных обысков изъята документация, подтверждающая их преступную деятельность, а также более 18 000 долларов США, 9 000 евро и 130 000 гривен", – рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.

Пять человек задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сегодня , 21 мая, им объявлено о подозрении в совершении правонарушения и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следователи расследуют уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти схемах, которые используют мошенники на вторичном рынке авто.

Кроме того, лже-волонтеры давят на жалость и выманивают деньги. Но в Украину возвращается и более простая, знакомая еще с 90-х годов прошлого столетия, схема обмана. В Киеве неизвестные подходят к людям с просьбой позвонить. Но как только мобильный оказывается в их руках, воры убегают.

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