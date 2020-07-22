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В Киеве поймали банду, продававшую женщин в сексуальное рабство

22 июля, 20:17

Мила Князьская-Ханова Мила Князьская-Ханова

Украинок отправляли в Турцию и угрожали расправой

В Киеве сообщили о подозрении двум фигурантам по факту торговли людьми, совершенной организованной группой, сообщает прокуратура столицы.

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Досудебным расследованием установлено, что в Киеве действовала банда с международными связями, в состав которой входили граждане Турецкой Республики и Украины. Участники группировки использовали уязвимое положение женщин и вербовали их якобы для трудоустройства в Турции.

На самом деле после перемещения через государственную границу злоумышленники создавали для пострадавших условия долговой кабалы и, угрожая их жизни и здоровью, заставляли оказывать сексуальные услуги.

В ходе досудебного расследования собраны доказательства о вербовке восьми украинок, из которых трех успели отправить в Турцию, где они подвергались сексуальной эксплуатации.

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Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие участники нелегального бизнеса. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Ранее в Винницкой области полиция задержала пару, которая эксплуатировала людей, заставляя их работать на своей пилораме.

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Киев Турция прокуратура проституция рабство злоумышленники

Источник: Сегодня

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