Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,96

В Киеве поймали банду угонщиков в балаклавах

21 января, 19:46

Мужчины похищали иномарки с помощью специальных устройств

В Киеве разоблачили группу лиц, подозреваемых в угоне машин на территории столицы, сообщает прокуратура гоорда.

Во время обысков по месту жительства 41-летнего жителя Киевской области и 38-летнего жителя столицы правоохранители изъяли комплекты номерных знаков для автомобилей, устройства для сканирования и открытия автомобилей, балаклавы и другие вещественные доказательства, указывающие на их причастность к преступной деятельности.

Сейчас подтверждена причастность злоумышленников к похищению автомобиля Infiniti QX70 в июне прошлого года в Голосеевском районе столицы.

Реклама

Правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

В тренде
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей.

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев прокуратура правоохранители разоблачили угонщики

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезлаПроисшествия
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)
В Киеве прорвало трубу: затопило улицу и торговый центр (фото, видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...