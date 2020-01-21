В Киеве поймали банду угонщиков в балаклавах

В Киеве разоблачили группу лиц, подозреваемых в угоне машин на территории столицы, сообщает прокуратура гоорда.

Во время обысков по месту жительства 41-летнего жителя Киевской области и 38-летнего жителя столицы правоохранители изъяли комплекты номерных знаков для автомобилей, устройства для сканирования и открытия автомобилей, балаклавы и другие вещественные доказательства, указывающие на их причастность к преступной деятельности.

Сейчас подтверждена причастность злоумышленников к похищению автомобиля Infiniti QX70 в июне прошлого года в Голосеевском районе столицы.

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Правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Напомним, в столице количество угонов автомобилей уменьшилось, но все равно – воруют больше, чем в других городах. До 20 автомобилей в день. И в основном – в праздничные дни. Как защитить свой автомобиль, "Сегодня" расспросили у экспертов по безопасности и у жертв грабителей.

Также правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой специализировались на угонах машин премиум-класса. В течение трех лет на территории столицы, Киевской области и других регионов Украины они воровали такие авто как Mazda, Kia, Honda, Toyota, Lexus и BMW.

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