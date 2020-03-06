В Киеве поймали банду "закладчиков" с наркотиками на миллион гривен

В состав группировки входили люди от 27 до 40 лет

Полицейские задержали группировку, которая сбывала наркотики на территории Киева. В ее состав входило четыре человека, которые наладили межрегиональный канал поставки метадона из Запорожской области в столицу. Правоохранители изъяли запрещенные вещества, стоимость которых, по ценам "черного" рынка составляет более миллиона гривен, сообщает полиция Киева.

Фигуранты распространяли свой "товар" путем "закладок". В состав группировки входили лица в возрасте от 27 до 40 лет, а координировала их действия 39-летняя жительница Запорожья.

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Сотрудники полиции провели семь "бесконтактных" закупок наркотиков. При обысках у членов банды обнаружили и изъяли партию метадона, около 4 кг марихуаны, мобильные телефоны, банковские карты, два автомобиля, которые использовали злоумышленники, и другие вещественные доказательства их преступной деятельности. По ценам "черного" рынка, стоимость изъятого составляет более миллиона гривен.

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Трех фигурантов задержали. Все изъятое отправили на проведение экспертизы. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что столичный суд вынес приговор уроженцу Черкасс, который привез в Украину для продажи крупную партию наркотиков. Мужчина осужден на 9 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Тем временем, в Харькове развернули активную кампанию по борьбе с "закладками" и продавцами наркотиков. В мэрии открыли горячую линию для обращений, а студенты создали чат-бот. В столице тоже активно борются с распространением наркотиковчерез так называемые "закладки" В частности, правоохранители стали пристально отслеживать рекламу, которую дилеры рисуют на заборах и стенах домов.

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