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В Киеве поймали бывшего банкира, "продававшего" должность в НБУ (фото)

30 июня, 16:08

Наталья Руда Наталья Руда

Должность начальника управления была "оценена" в 25 тысяч долларов

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины задержали коммерсанта, который за 25 тысяч долларов "продавал" должность начальника управления Нацбанка.

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Как сообщает пресс-служба СБУ, бывший заместитель главы правления одного из коммерческих банков делал вид, что действует якобы в интересах одного из заместителей главы НБУ.

"По словам фигуранта, часть суммы должна была быть разделена между участниками конкурсной комиссии для принятия положительного решения о назначении кандидата на должность. Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов столицы во время получения части неправомерной выгоды в размере $15 тысяч", – говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

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Фамилия банкира не называется.

Ранее правоохранители завершили досудебное расследование в отношении мошенников, которые за крупную сумму обещали киевлянину должность топ-чиновника.

Также новости "Сегодня" писали, что правоохранители задержали главного юрисконсульта Национального банка Украины и посредника на получении 15 тысяч долларов взятки за содействие в получении лицензии на обмен валюты.

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НБУ Киев СБУ задержание

Источник: Сегодня

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