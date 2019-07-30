В Киеве поймали двух "клофелинщиц", травивших людей в Святошинском районе

В Киеве задержали двух "клофелинщиц", которые орудовали на территории Святошинского района. Им объявлено подозрение, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Установлено, что злоумышленницы знакомились с пострадавшими прямо на улице и приглашали к совместному распитию алкогольных напитков. В дальнейшем женщины подсыпали в напитки пострадавших психотропное вещество, от действия которого последние теряли сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленницы завладевали их имуществом", – говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленницы были задержаны 27 июля после совершения очередного преступления. Установлена их причастность к как минимуму четырем разбойным нападениям в Святошинском районе с мая по июль этого года. Им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали приезжего из Донецкой области, который отравил клофелином и ограбил мужчину.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве будут судить опасную банду "клофелинщиков". В группировку входили мужчины и женщины.
Кроме того, в мае прошлого года мы сообщали, что в столице четыре женщины подсыпали психотроп в напитки жертв и грабили их. Шестеро потерпевших попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один умер.
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