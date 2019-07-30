/ Фото: Pixabay

В Киеве поймали двух "клофелинщиц", травивших людей в Святошинском районе https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8,%20%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 2019-07-30T10:07:00+03:00 Происшествия Установлена причастность подозреваемых как минимум к четырем разбойным нападениям

В Киеве задержали двух "клофелинщиц", которые орудовали на территории Святошинского района. Им объявлено подозрение, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Установлено, что злоумышленницы знакомились с пострадавшими прямо на улице и приглашали к совместному распитию алкогольных напитков. В дальнейшем женщины подсыпали в напитки пострадавших психотропное вещество, от действия которого последние теряли сознание. Пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленницы завладевали их имуществом", – говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что злоумышленницы были задержаны 27 июля после совершения очередного преступления. Установлена их причастность к как минимуму четырем разбойным нападениям в Святошинском районе с мая по июль этого года. Им сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В тренде Почему в Украине обвалился доллар: эксперты назвали причину и нашли негатив

Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители задержали приезжего из Донецкой области, который отравил клофелином и ограбил мужчину.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве будут судить опасную банду "клофелинщиков". В группировку входили мужчины и женщины.

Кроме того, в мае прошлого года мы сообщали, что в столице четыре женщины подсыпали психотроп в напитки жертв и грабили их. Шестеро потерпевших попали в больницы с тяжелой степенью отравления, один умер.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама