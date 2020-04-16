В Киеве поймали двух парней, ограбивших кофейню с газовым баллончиком

Следователи столичной полиции завершили расследование в отношении двух парней, которые ограбили кафе. Фигуранты забежали в заведение, распылили в лицо работника кафе слезоточивый газ, забрали деньги и планшет, и скрылись, рассказали в полиции Киева.

Так, в конце января в полициюпо спецлинии 102 обратился сотрудник кафе на улице Васильковской и сообщил о том, что в заведении неизвестные совершили ограбление. C помощью видео с камер наблюдения полицейские установили обстоятельства правонарушения.

"Один из фигурантов забрызгал глаза заявителя газом, а другой забрал из кассы кафе около 4000 гривен и планшет. После этого злоумышленники уехали с места преступления на легковушке. Мы отследили маршрут движения беглецов и совместно с оперативниками задержали подозреваемых по адресам их проживания", – сообщил следователь Голосеевского управления полиции Сергей Харченко.

Это – ранее не судимые киевляне, 1995 и 2001 годов рождения. Сообщникам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас материалы уголовного производства направлены в Голосеевский районный суд для определения наказания фигурантам, которым грозит до шести лет лишения свободы.

Не так давно полиция Киева задержала группу иностранцев, которые под угрозой применения оружия совершили разбойное нападение и отобрали у потерпевшего 3 миллиона гривен.

Ранее столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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