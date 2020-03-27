В Киеве поймали грабителей, напавших на почтовое отделение: фото и видео

Столичные полицейские задержали двух мужчин, которые похитили около 700 тысяч гривен из почтового отделения, сообщили в полиции Киева.

В столичную полицию обратились представители юридической фирмы и сообщили о том, что на улице Маричанской в почтовом отделении неизвестные похитили крупную сумму, принадлежащих их учреждению. По адресу выехали следователи Голосеевского управления полиции, а оперативники вычислили и задержали злоумышленников.

Правоохранители установили, что двое мужчин приехали в отделение почты на автомобиле, зашли в помещение и похитили оттуда пакеты с деньгами, после чего скрылись в неизвестном направлении.

"Организатор – работник инкассаторской фирмы. На работе он узнал о том, что через почтовое отделение будет пересылаться крупная сумма денег. Для того, чтобы ими завладеть, он нашел двух исполнителей, которые арендовали автомобиль, приехали по указанному им адресу и украли посылку, в которой находилась наличность. При силовой поддержки спецназовцев, исполнителей оперативно задержали. Ими оказались ранее не судимые уроженцы Луганской и Хмельницкой областей, 1976 и 1979 годов рождения. Один из них скрывался от полицейских в Киевской области. Во время обыска у правонарушителей изъяли похищенные деньги в полном объеме, которые они не успели распределить между собой", – рассказал начальник Голосеевского управления полиции Владислав Ищенко. В тренде У начальника полиции Киева диагностировали коронавирус

По факту инцидента следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Одному из фигурантов сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Готовятся материалы по объявлению другому исполнителю о подозрении.

Сейчас усилия правоохранителей направлены на розыск и задержание организатора данного преступления. Сообщникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее мы рассказывали, что криминалитет Киева уже начал использовать медицинские маски для ограблений, пользуясь всеобщей паникой по поводу китайского коронавируса. Так, 10 февраля вечером на проспекте Григоренко произошло ограбление почтового отделения. В помещение зашел мужчина в темной одежде и в медицинской маске на лице. Угрожая пистолетом, он потребовал отдать ему деньги из кассы.

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