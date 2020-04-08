В Киеве поймали грабителей, напавших на прохожего

В Киеве полиция задержала двух грабителей, напавших ночью на мужчину. Злоумышленники заметили мужчину в магазине, проследили за ним, а потом ограбили его в безлюдном месте, сообщили в полиции Киева.

Так, сообщение об ограблении мужчины на проспекте Героев Сталинграда поступило по спецлинии 102 около пяти часов утра. Пострадавший рассказал правоохранителям, что он зашел в магазин, а потом по дороге домой на него сзади напали двое неизвестных. Они избили мужчину, а затем забрали у него сумку с телефоном, кошельком и личными вещами.

Оперативники проанализировали записи с камер видеонаблюдения, установленных в торговом зале магазина, и через несколько часов задержали двух мужчин, подозреваемых в ограблении.

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Сейчас оба правонарушителя задержаны. Ими оказались нигде не работающие жители столицы – 26-ти и 27-ми лет. При поверхностной проверке в кармане одного из них нашли смартфон, который узнал пострадавший. Другие похищенные вещи оперативники обнаружили в мусорном баке неподалеку от места нападения.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит до шести лет тюремного заключения.

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