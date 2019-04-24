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В Киеве поймали грабителя, напавшего на 12-летнего школьника

Сегодня, 19:37

Местный житель отобрал у ребенка мобильный телефон и сбежал

Фото: А.Добрев, "Сегодня"
Фото: А.Добрев, "Сегодня".

Столичные правоохранители задержали киевлянина за ограбление 12-летнего мальчика, сообщает ГУ НП в Киеве.

Так, по спецлинии 102 поступило сообщение от мужчины, что его сына на улице Милютенко в Деснянском районе столицы ограбил неизвестный. Правоохранители выяснили: мальчик возвращался домой из школы, ему навстречу шел незнакомец. Поравнявшись с 12-летним подростком, он выхватил у него телефон и убежал.

Полиция начала поиски по описанию, которое предоставил подросток. Вскоре патрульные полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 22-летний местный житель, который ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Вещественное доказательство изъяли.

Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. Киевлянину объявлено о подозрении в совершении правонарушения. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на протяжении 2018 года уровень преступности уменьшился – по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано 65 тысяч преступлений, их стало на 16% меньше. Самым опасным районом Киева по итогам 2018 года стал Шевченковский – за 12 месяцев здесь было совершено 8524 преступлений.

Кроме того, в Киеве за первые три месяца 2019 года в четыре раза уменьшилось количество краж машин и втрое – грабежей.

Также напомним, что группа иностранцев была задержана по подозрению в разбойном нападении на ювелирный магазин в Борисполе, которое произошло 14 марта.


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Тег Киев, полиция, грабеж, задержали

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