Столичные копы поймали "хлебного" вора

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В Киеве задержали парня, который совершал кражи из хлебных киосков. Злоумышленником оказался 24-летний уроженец Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.

Следователи установили, что парень взломал четыре киоска, два из которых – на проспекте Маяковского и на улице Градинской. Он проникал в киоски путем отжима замка входной двери и забирал из помещений выручку, мобильные телефоны и продукты.

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Также на данный момент в Днепровском и Деснянском райсудах рассматриваются дела в отношении молодого человека по имущественным преступлениям.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) уголовное кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении по четырем эпизодам. Санкция статьи предполагает до шести лет лишения свободы.

Ранее в Киевской области полиция задержала криминального авторитета и его "помощников", которые в ноябре прошлого года в ночном заведении Борисполя под Киевом жестоко избили битами мужчину.

Кроме того, новости "Сегодня" сообщали, о том, что из Украины выдворили вора в законе по кличке Тенго Гальский. Авторитет жил в Киеве и курировал воров, приехавших из кавказского региона.

Также из Украины снова депортировали вора в законе, 41-летнего уроженца Грузии, который прибыл управлять преступными группами угонщиков.

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