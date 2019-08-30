В Киеве поймали иностранца, который "заминировал" ж/д вокзал

Столичные полицейские задержали иностранца, который "заминировал" Центральный железнодорожный вокзал.
"В дежурную часть Соломенского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что в нескольких помещениях на территории Центрального железнодорожного вокзала заложены взрывные устройства. В результате тщательной проверки помещения и прилегающей территории никаких подозрительных предметов и веществ правоохранители не обнаружили. При осмотре "заминированного" объекта были эвакуированы около тысячи человек", – говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции в Киеве.
Во время отработки полученной информации полицейские установили псевдоминера и доставили его в управление полиции. Мужчина свой поступок четко объяснить не смог. В ходе поверхностного осмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него вещественное доказательство – мобильный телефон, с которого он осуществил вызов.
Злоумышленника задержали. Правонарушитель – уроженец другой страны, 1990 года рождения, который в последнее время жил на территории столицы. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее киевские оперативники задержали псевдоминера гипермаркета на улице Здолбуновской . Кроме того, столичная прокуратура настаивает на принудительном лечении мужчины , который "заминировал" религиозные учреждения в Киеве.
Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку . Соответствующая служба Управления государственной охраны провела проверку помещений админздания на предмет обнаружения взрывоопасных предметов, а взрывотехническая служба МВД – прилегающей территории.
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