В Киеве поймали "кофейных" воров

Столичные следователи доказали причастность дуэта злоумышленников к нескольким кражам из кафе, сообщает полиция Киева.

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Так, в дежурную часть Шевченковского управления полиции обратился владелец кафе с сообщением о краже из помещения планшета и 2,5 тысяч гривен. В дальнейшем в полицию с аналогичными заявлениями обратились еще несколько владельцев кафе, оперативные работники разыскали, а следователи доказали причастность к четырем кражам двух киевлян.

"Мы установили, что злоумышленники путем повреждения двери попадали в помещения и похищали вещи, а это – 30 000 гривен, гаджеты и кофемолки. Материалы уголовных производств объединены в одно и квалифицированы по части третьей статьи 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы" рассказала следователь Шевченковского управления полиции Екатерина Мазанович.

Фигурантам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения – домашний арест.

Ранее в апреле следователи столичной полиции завершили расследование в отношении двух парней, которые ограбили кафе. Фигуранты забежали в заведение, распылили в лицо работника кафе слезоточивый газ, забрали деньги и планшет, и скрылись.

Также столичная полиция обратилась к гражданам за помощью в поимке злоумышленников, которые подозреваются в совершении серии разбойных нападений на ювелирные магазины в течение 2018-2019 годов. Один из разыскиваемых ранее попадал на видео камер видеонаблюдения при неудачном ограблении ювелирного магазина в столице.

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