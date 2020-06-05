В Киеве поймали маршрутчика, лишенного прав за пьяную езду

Столичные патрульные остановили водителя маршрутки за нарушение ПДД, как выяснилось, мужчина оказался лишенным права управления транспортом.

"Сегодня патрульные остановили водителя маршрутного автобуса ISUZU, кторый дважды проехал на желтый сигнал светофора на улице Мельникова. Во время проверки документов инспекторы выяснили, что водитель уже трижды подвергался взысканию за нетрезвое вождение. Более того, в 2019 году Дарницкий суд лишил его права управления транспортными средствами сроком на 10 лет и назначил штраф в 40 800 гривен", – говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Киева.

Копы составили на водителя постановление по ч.4. ст.126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КУоАП и отстранили от управления.

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Соответствующие документы инспекторы передали коллегами из отдела организации дорожного движения с целью привлечь к ответственности лиц, допустивших водителя на маршрут.

Отметим, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в дорожно-транспортные происшествия, комфортабельными автобусами. На первом этапе планируют отказаться от услуг перевозчиков, которые дублируют коммунальный транспорт. А это – едва ли не каждый третий "бусик". Вместе с тем, в Украине вдвое выросло количество аварий с маршрутками.

Также мы писали, что в конце мая в Броварах десятки людей устроили перестрелку. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что в городе произошла криминальная разборка между группировками, "крышующими" перевозки маршрутными такси.

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