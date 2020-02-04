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В Киеве поймали "менялу", который отнял у мужчины 10 тысяч долларов

4 февраля, 18:00

Мошенник предложил выгодно обменять валюту и сбежал с чужими деньгами

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Столичные оперативники задержали жителя Киевской области, который отнял у мужчины 10 тысяч долларов, сообщает полиция Киева.

Инцидент произошел на улице Ивана Миколайчука на столичных Березняках. Злоумышленник разместил в интернете объявления об обмене валют по выгодному курсу. Его увидел 41-летний киевлянин, который решил воспользоваться услугой.

"Во время встречи незнакомец отнял у мужчины 10 тысяч долларов США и скрылся на автомобиле, на котором приехал. По полученным приметам мы разыскали и задержали нападавшего. Им оказался 24-летний житель Киевской области, ранее к уголовной ответственности не привлекался", – рассказал начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время поверхностной проверки полицейские изъяли у него деньги потерпевшего. Следователи Днепровского правления полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Работники полиции проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории столицы и устанавливают возможных сообщников задержанного.

Напомним, Нацбанк предусмотрел при осуществлении валютно-обменных операций создание электронных расчетных документов, по форме и содержанию аналогичных бумажным. Кроме того, регулятор отменил необходимость проставлять на расчетных документах РРО подпись кассира и клиента, оттиск штампа.

Ранее новости "Сегодня" писали о распространенных схемах мошенников, связанных с обменом валют.

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Источник: Сегодня

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