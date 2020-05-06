В Киеве поймали мошенника, который торговал билетами на поездки в карантин

В киевском СИЗО разоблачили телефонного мошенника, который обманывал людей, предлагая им в карантин билеты на междугородные пассажирские перевозки, сообщает прокуратура столицы.
Установлено, что мужчина, находясь под стражей в следственном изоляторе, звонил гражданам и предлагал им услуги междугородных пассажирских перевозок в условиях карантина. Минимальная стоимость бронирования составляла 700 гривен, которые потерпевшие перечисляли на банковскую карточку мошенника. Кроме того, отдельные граждане, под предлогом возврата средств за билеты, указывали злоумышленнику данные своих банковских карт, с помощью которых последний снимал остальные денежные средства, находящиеся на этих карточках.
Правоохранителям удалось установить личность злоумышленника. В камере, где он содержится, правоохранители обнаружили и изъяли мобильный телефон, который использовался при совершении преступлений.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 УК Украины. Следственные действия продолжаются.
Ранее в Киеве разоблачили телефонных мошенников, которые, находясь в следственном изоляторе, обманом выманили у женщины крупную сумму по схеме "ваш родственник в больнице".
Напомним, ранее мы сообщали о том, что в следственном изоляторе Киева готовят "платные камеры", рассчитанные на шесть мест.
Сообщалось также, что украинский Кабмин принял постановление об улучшении содержания в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах.
А новости "Сегодня" показывали сюжет о планах министра изменить порядки в Лукьяновском СИЗО:
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